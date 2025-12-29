Globe Soccer Awards 2025: Полный список победителей

Дата публикации: 29-12-2025 00:39

28 декабря в городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) прошла торжественная церемония вручения престижных наград Globe Soccer Awards по итогам 2025 года. Это мероприятие привлекает внимание всего футбольного мира, поскольку здесь чествуют наиболее выдающихся игроков, тренеров и клубы, проявившие себя в прошедшем сезоне.

В воскресенье были объявлены победители в различных номинациях, среди которых лучший игрок года, лучший форвард, самый яркий игрок Ближнего Востока, лучший тренер, выдающийся полузащитник, а также лучшие мужские и женские команды. Помимо них вручались призы в категории молодых талантов и специальные награды за выдающиеся достижения.

Ниже представлен подробный список победителей Globe Soccer Awards 2025 года:

Лучший игрок года - Усман Дембеле

Среди других претендентов на главную награду года были: Витинья, Килиан Мбаппе, Рафинья и Ламин Ямаль.

Лучший футболист на Ближнем Востоке - Криштиану Роналду

В конкурсе на лучший ближневосточный игрок также участвовали такие известные футболисты, как Карим Бензема, Салем Аль-Досари и Рияд Марез.

Лучший тренер - Луис Энрике

Конкуренцию за звание лучшего тренера вели Хаби Алонсо, Микель Артета, Ханси Флик и Энцо Мареска, однако признание досталось именно Луису Энрике.

Лучший форвард - Ламин Ямаль

В номинации «лучший форвард» помимо Ямаля также были номинированы Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, Килиан Мбаппе и Рафинья.

Лучший полузащитник - Витинья

Другие претенденты на звание лучшего полузащитника: Джуд Беллингем, Жоау Невеш, Коул Палмер и Педри, но в итоге награда досталась Витинье.

Лучший мужской футбольный клуб - ПСЖ

В борьбе за титул лучшего клуба года участвовали также Барселона, Челси, Фламенго и Ливерпуль. Но признание жюри получила парижская команда.

Лучший молодой игрок - Дезире Дуэ

В направлении молодых звезд соревновались Пау Кубарси, Жоау Невеш, Арда Гюлер и Кенан Йылдыз, однако награда была вручена Дезире Дуэ.

Помимо основных категорий, были вручены и другие значимые призы Globe Soccer Awards 2025:

Лучшая футболистка года - Айтана Бонмати

Лучшая сборная года - национальная команда Португалии

Лучший женский футбольный клуб - Барселона

Лучший спортивный директор - Луиш Кампуш («ПСЖ»)

Лучший футбольный агент - Жорже Мендеш

Лучший президент футбольного клуба - Нассер Аль-Хелайфи (ПСЖ)

Награда имени Диего Марадоны (за исключительные футбольные навыки и талант) - Ламин Ямаль

Премия за выдающуюся карьеру - Андрес Иньеста и Хидетоси Наката

Возвращение года - Поль Погба

Выдающийся спортсмен года - Новак Джокович

Лучший тренер Ла Лиги сезона 2024/25 - Ханси Флик

Лучший игрок Ла Лиги сезона 2024/25 - Рафинья

Лучший молодой игрок Ла Лиги сезона 2024/25 - Ламин Ямаль

Лучший сейв Ла Лиги сезона 2024/25 - Ян Облак

Кроме того, на церемонии был вручен особый приз памяти. Его получили родители Диогу Жоты — Жоаким и Изабел. Диогу вместе с братом Андре Тейшейрой трагически погиб в автомобильной аварии в Испании 3 июля, и данный жест призван почтить их память и выразить поддержку семье в тяжелый момент.

Globe Soccer Awards 2025 еще раз продемонстрировал, насколько разнообразен и многогранен современный футбол — от блистательных звезд на поле до выдающихся тренеров и функционеров, чья работа позволяет спорту развиваться и радовать миллионы болельщиков по всему миру.

