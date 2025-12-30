Миралем Пьянич объявил о завершении карьеры: «Я больше не выйду на поле»

Дата публикации: 30-12-2025 15:37

Полузащитник Миралем Пьянич объявил о завершении своей профессиональной футбольной карьеры. Знаменитый спортсмен, выступавший за такие топ-клубы как "Ювентус" и "Барселона", сообщил, что не собирается больше выходить на поле и официально прекращает выступления. Теперь Пьянич решил остаться в Дубае, где планирует посвятить больше времени своей семье и особенно маленькому сыну, для которого теперь становится главным приоритетом.

"Я больше не буду играть - я завершил карьеру. Сейчас я живу в Дубае и уже не считаю себя футболистом. Теперь я в первую очередь отец для своего маленького сына, и он для меня важнее всего", - приводит слова Пьянича издание Tuttosport.

Миралем Пьянич начал выступать за "Ювентус" в 2016 году и за четыре сезона стал ключевым игроком туринской команды, выиграв несколько национальных трофеев. В сентябре 2020 года он перешёл в "Барселону", где также провёл значимую часть своей карьеры. Кроме того, футболист был в аренде в турецком клубе "Бешикташ", где получил важный опыт выступлений в национальном чемпионате Турции. В 2022 году Пьянич подписал контракт с клубом "Шарджа" из ОАЭ, где провёл заключительный этап своей карьеры. Таким образом, Миралем Пьянич оставил заметный след в мировом футболе и теперь начинает новый этап жизни.