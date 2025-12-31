Глава «Наполи» Манна: Хойлунд - ключевой игрок, его выкуп - формальность

Дата публикации: 31-12-2025 18:49

Спортивный директор итальянского клуба «Наполи» Джованни Манна прокомментировал ситуацию с форвардом Расмусом Хойлундом, который был арендован у «Манчестер Юнайтед» до конца нынешнего сезона. Он подчеркнул, что обязательство выкупить нападающего по завершении срока аренды - лишь формальность, так как клуб полностью доверяет этому футболисту и уверен в целесообразности его дальнейшего пребывания в команде.

Манна отметил, что Хойлунд не только адаптировался в «Наполи», но и уже сейчас чувствует себя полноценной частью коллектива. «Расмус очень важен для нас, - отметил директор. - Он разделяет наши ценности и верит в проект, который мы строим. Сам игрок уже считает себя частью „Наполи“». Такие слова приводит известный инсайдер и журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, что Хойлунд стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года, но большую часть последнего сезона он проводит за «Наполи». В составе неаполитанцев 22-летний форвард уже принял участие в 19 встречах во всех соревнованиях, отметившись семью забитыми мячами и тремя результативными передачами на партнеров. Его вклад в игру команды высоко ценится как руководством клуба, так и болельщиками, которые надеются, что выкуп футболиста окончательно закрепит его за «Наполи» на долгие годы.