«Ливерпуль» не сумел победить «Лидс» в 19-м туре АПЛ

Дата публикации: 01-01-2026 23:28

Матч 19-го тура английской Премьер-лиги сезона 2025/2026 между командами «Ливерпуль» и «Лидс Юнайтед» закончился безголевой ничьей. Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия), а главным судьёй встречи выступил Крис Кавана. Болельщики обеих команд ждали зрелищной игры и голов, однако футболисты так и не смогли отличиться, несмотря на большое количество созданных моментов и старания игроков на протяжении всех 90 минут. Оба коллектива проявили хорошую дисциплину в обороне, часто пресекая опасные атаки соперника.

После этого матча «Ливерпуль» остаётся на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, имея в своём активе 33 очка, заработанных в 19 сыгранных встречах. Отставание от лидера турнира, которым является лондонский «Арсенал», составляет 12 баллов. Футболисты «Лидс Юнайтед» благодаря добытому очку укрепили свои позиции на 16-м месте, имея 21 очко. Для них этот результат стал важным в борьбе за сохранение прописки в Премьер-лиге.

В следующем туре, который состоится 4 января, «Ливерпуль» дома примет «Фулхэм», а «Лидс» отправится на выездной матч против «Манчестер Юнайтед». Обе встречи безусловно будут важными для команд в борьбе за свои задачи в текущем сезоне.