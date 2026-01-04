«Наполи» одержал уверенную победу над «Лацио» в 18-м туре Серии А

Дата публикации: 04-01-2026 18:15

В 18-м туре итальянской Серии А сезона 2025-2026 годов состоялось противостояние между римским "Лацио" и "Наполи". Матч проходил на знаменитом стадионе "Олимпико" в Риме. Главным арбитром этой встречи был Давиде Масса из города Империя. Борьба оказалась напряжённой, но итоговый результат оказался в пользу гостей - команда "Наполи" уверенно одержала победу со счётом 2:0.

Уже на 13-й минуте встречи защитник гостей, Леонардо Спинаццола, смог вывести свою команду вперёд, воспользовавшись ошибкой соперников и точно поразив ворота хозяев. На 32-й минуте преимущество "Наполи" укрепил ещё один защитник команды - Амир Ррахмани, забивший второй гол. Во втором тайме эмоции на поле накалились: на 81-й минуте нападающий "Лацио" Тейянни Нослин был удалён за грубое нарушение. После этого игра стала ещё более жёсткой, и уже на 88-й минуте две красные карточки получили защитник "Лацио" Адам Марушич и игрок "Наполи" Паскуале Маццокки.

После этого поражения "Лацио" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 24 очка в 18 матчах. "Наполи" с 37 очками после 17 игр продолжает уверенно удерживать вторую строчку в Серии А. Лидером остаётся "Милан", который набрал 38 очков по итогам 17 встреч и сохраняет минимальное преимущество над "Наполи". Впереди команды ждёт продолжение борьбы за чемпионство, а болельщики ощутят всё напряжение итальянского футбола.