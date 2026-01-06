Лиам Росеньор объявил о своем назначении главным тренером «Челси»

Дата публикации: 06-01-2026 12:21

Главный тренер французского клуба «Страсбург» Лиам Росеньор скоро станет новым наставником лондонского «Челси». Факт перехода подтвердил сам специалист в разговоре с представителями СМИ.

«Да, я собираюсь занять пост главного тренера в «Челси» - одном из самых известных и успешных клубов мира», - такие слова Росеньора приводит журналист и инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что 1 января этого года руководство «Челси» приняло решение об увольнении Энцо Марески с должности главного тренера команды.

Лиаму Росеньору 41 год. За свою тренерскую карьеру англичанин уже успел поработать в таких клубах, как «Дерби Каунти» и «Халл», выступающих в третьем и втором дивизионах чемпионата Англии, а также в «Страсбурге». В 2024 году Росеньор возглавил французский «Страсбург», который считается фарм-клубом «Челси» благодаря общим владельцам двух команд. Под его руководством французская команда добилась значительных успехов: выиграла групповой этап Лиги конференций и в настоящее время занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1.

Назначение Росеньора ожидается в ближайшее время, и болельщики «Челси» с нетерпением ждут перемен, надеясь, что новый тренер принесет клубу успех и стабильность в предстоящих сезонах.