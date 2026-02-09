Невилл назвал трёх игроков «Манчестер Сити», способных привести команду к победе в АПЛ

Дата публикации: 09-02-2026 13:20

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл поделился своим мнением о шансах "Манчестер Сити" на победу в текущем сезоне английской Премьер-лиги, а также выделил трёх ключевых фигур в этой команде. По его мнению, именно они могут помочь "горожанам" бороться за чемпионский титул.

Невилл отметил: "Если "Манчестер Сити" всерьёз настроен выиграть лигу, им потребуется что-то выдающееся. В этом сезоне они, возможно, не выглядят сильнейшей командой. На данный момент сильнейшими я считаю "Арсенал" - у них самый сбалансированный и качественный состав, они показывают стабильную игру и надёжность на протяжении всего сезона.

Однако в футболе нельзя списывать со счетов таких специалистов, как Хосеп Гвардиола, а также игроков уровня Доннаруммы и Холанда. И пусть у "Сити" есть множество отличных футболистов, именно вратарь, центральный нападающий и главный тренер - те три ключевых фигуры, которые, по моему мнению, способны принести "Манчестер Сити" победу в чемпионате." Его слова приводит издание Sky Sports.

На сегодняшний день после 24 туров английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" имеет в активе 47 очков и располагается на втором месте турнирной таблицы, продолжая борьбу за золото сезона.