Дата публикации: 09-02-2026 13:29

Форвард национальной сборной Португалии Криштиану Роналду может покинуть чемпионат Саудовской Аравии по окончании этого сезона. Об этом сообщает издание The i Paper Sport.

Клуб «Аль-Наср», с которым связан контракт 41-летнего футболиста, готов отпустить игрока из-за возникших конфликтов в последние недели.

Роналду отказался выходить на поле в двух последних матчах своей команды, выражая недовольство работой Суверенного инвестиционного фонда и задержками с выплатами зарплат персоналу. Звезда футбола критически относится к пассивной трансферной политике «Аль-Насра», что вызывает дополнительные трения внутри клуба.

На услуги Роналду претендуют сразу три клуба — английский «Манчестер Юнайтед», португальский «Спортинг» и американский «Интер Майами». Один из хозяев клуба MLS, Дэвид Бекхэм, выразил желание видеть Роналду в одной команде с аргентинским вингером Лионелем Месси.

Для приобретения Роналду придется выплатить трансферную сумму в размере 43 миллионов фунтов стерлингов, которая указана в контракте португальца с саудовским клубом.

В текущем сезоне Криштиану провёл 22 матча во всех турнирах, забив 18 голов и совершив три результативные передачи. Его контракт действует до июня 2027 года.

Таким образом, ситуация вокруг форварда развивается стремительно, и многие футбольные болельщики с интересом наблюдают за возможным переходом легендарного игрока в другой клуб. Его дальнейший выбор будет иметь большое значение не только для карьеры самого Роналду, но и для тех клубов, которые рассчитывают на его опыт и мастерство.