«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Эвертона»

Дата публикации: 09-02-2026 13:21

Центральный полузащитник «Эвертона» Кирнан Дьюсбери-Холл находится в поле зрения «Манчестер Сити». Об этом сообщает портал Fichajes.

Согласно информации источника, «Манчестер Сити» проявляет серьёзный интерес к 27-летнему хавбеку. Команда из Манчестера начала следить за футболистом ещё до его перехода в «Эвертон» и продолжает высоко ценить его игровые качества. Ориентировочная стоимость возможного трансфера составляет около 46 миллионов евро.

В рамках текущего сезона Английской премьер-лиги Дьюсбери-Холл сыграл в 18 матчах, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи, демонстрируя стабильную и полезную игру в центре поля.

Действующий контракт Дьюсбери-Холла с «Эвертоном» действует до 2030 года, что обеспечивает клубу уверенность в игроке на ближайшие сезоны. По оценкам экспертов Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет примерно 28 миллионов евро.

Возможный переход в «Манчестер Сити» может стать важным шагом в карьере 27-летнего хавбека, который стремится подтвердить свой класс на более высоком уровне и получить возможность выступать в Лиге чемпионов. Для «Манчестер Сити» приобретение такого игрока усилит среднюю линию и добавит вариативности в игровую тактику клуба.