Шевченко объявил неожиданную информацию о положении украинских легионеров

Дата публикации: 09-02-2026 13:27

В понедельник, 9 февраля, в Доме футбола состоялась пресс-конференция президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, на которой были подведены итоги второго года работы обновленной команды УАФ.

В ходе мероприятия представитель федерации объявил важные новости – украинские футболисты перестанут считаться легионерами в национальных чемпионатах Франции, Испании, Германии и Нидерландов.

В то же время продолжаются переговоры по статусу украинских игроков, выступающих в чемпионате Италии.

«Команда УАФ подготовила юридические документы и убедительную доказательную базу, чтобы донести до чиновников УЕФА, что действующие нормы, принятые на основании соглашения между Украиной и Европейским Союзом, в текущем виде являются дискриминационными.

На сегодняшний день Испания, Франция, Германия и Нидерланды уже приняли наши аргументы — в этих странах украинские футболисты не будут считаться легионерами. Переговоры с другими футбольными ассоциациями продолжаются», – заявил Андрей Шевченко.

Этот шаг существенно облегчит карьерный путь украинским игрокам в европейских лигах и позволит им быть более конкурентоспособными, исключая ограничения по квоте легионеров.

Ранее подобный статус для украинских футболистов отсутствовал, что создавали ряд сложностей при оформлении контрактов и регистрации команд, особенно в странах с жесткими лимитами на иностранцев. Теперь же украинские игроки смогут выступать на равных правах со спортсменами из ЕС, что откроет новые возможности для развития спорта в Украине и увеличит престиж украинского футбола за границей.