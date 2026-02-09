Александр Зинченко высказался о своём первом матче за «Аякс»

Дата публикации: 09-02-2026 13:23

Защитник Александр Зинченко поделился впечатлениями о своем дебюте за амстердамский клуб «Аякс» в гостевой встрече против АЗ, которая завершилась вничью - 1:1.

«Это, конечно, не тот результат, на который мы надеялись и к которому стремились. Матч получился довольно непростым, а пропустить первыми всегда неприятно. Нам нужно анализировать этот поединок, тщательно разбирать свои действия, выявлять ошибки и работать над их устранением. Мы должны двигаться вперед, ведь футбол полон неожиданных моментов, к которым необходимо быть готовыми. Работа на тренировках и постоянное совершенствование - залог того, чтобы подобных ошибок больше не допускать и добиваться лучших результатов.

Новость о возможности перехода в «Аякс» стала для меня очень важной. Я долго думал и принял решение, поскольку этот клуб обладает богатыми традициями, отличной историей и великолепными болельщиками. Здесь невероятная атмосфера, и я по-настоящему рад, что получил шанс дебютировать именно за этот клуб. На поле я чувствую себя достаточно комфортно и в центре, и на левом фланге обороны, ведь главное для меня - быть полезным команде вне зависимости от позиции. Когда партнёры по команде контролируют мяч и игру, мне легко в любой роли.

Если тренерский штаб сочтёт необходимым использовать меня в центре поля, я всегда приложу максимальные усилия, чтобы быть полезным команде. В национальной сборной я чаще выхожу в полузащите, а на клубном уровне довольно много играл на позиции левого защитника с возможностью смещаться в центр. В обеих зонах я чувствую уверенность и готовность выполнять поставленные задачи.

Для меня важно полностью отдавать себя тренировкам и матчам, чтобы приносить клубу пользу. Последние несколько недель получились достаточно сложными: из-за переговоров между клубами у меня не было возможности тренироваться и играть в полную силу. Сейчас моя задача - набрать оптимальную форму, восстановить ритм и готовиться к следующим играм. Чувствую себя хорошо и мотивирован идти дальше. Впереди целая неделя тренировок, и я надеюсь, что смогу выйти на поле в ближайшем матче. Все решения принимает тренер, а я готов к новым вызовам», - приводит слова спортсмена ESPN.

Напомним, что футболист перешёл в «Аякс» на правах аренды до конца текущего сезона.