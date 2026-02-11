Роберто Де Дзерби уходит с поста главного тренера «Марселя» после крупного поражения от ПСЖ

Дата публикации: 11-02-2026 13:50

Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X сообщил, что итальянский наставник Роберто Де Дзерби достиг соглашения с руководством французского футбольного клуба "Марсель" относительно досрочного прекращения сотрудничества. Это решение стало результатом продолжительной серии неудач команды как в национальной лиге, так и на международной арене.

Официальное заявление клуба о расставании с тренером ожидается уже в ближайшее время. Политика клуба не позволила игнорировать неудовлетворительные результаты, и именно сам Де Дзерби выступил с инициативой расторгнуть контракт. По информации инсайдеров, 46-летний итальянец официально обратился к руководству "Марселя" с просьбой освободить его от занимаемой должности, объяснив свое решение отсутствием прогресса и результатов.

Под руководством Де Дзерби "Марсель" завершил групповой этап Лиги чемпионов лишь на 25-м месте в общем рейтинге, не сумев пробиться в плей-офф турнира. В Лиге 1 после 21 тура команда занимает лишь четвёртую строчку, набрав 39 очков. В последнем матче подопечные итальянского специалиста были разгромлены лидером чемпионата - "ПСЖ", уступив с крупным счетом 0:5. В ближайшие дни ожидается новое имя у руля команды.