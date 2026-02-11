В Азербайджане прокомментировали заявление Мостового о превосходстве российских клубов

Дата публикации: 11-02-2026 13:52

Бывший тренер азербайджанского клуба "Нефтчи" Агасалим Мирджавадов прокомментировал высказывания бывшего футболиста "Сельты" и сборной России Александра Мостового. Ранее Мостовой отметил, что ведущие российские клубы якобы превосходят "Карабах", который в этом сезоне сенсационно пробился в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Мирджавадов считает, что российские клубы прекрасно знают, почему сейчас они не участвуют в еврокубках. По его словам, на данный момент "Карабах" действительно является лучшей командой среди государств постсоветского пространства, и внимание к успехам азербайджанского клуба вполне закономерно. "Конечно, есть те, кто искренне восхищается достижениями "Карабаха", но есть и люди вроде Мостового и Шикунова, которые принимают резко критичную позицию. К подобной критике из России, уверен, нужно относиться спокойно и не реагировать слишком остро, ведь не все готовы признавать впечатляющие успехи агдамского коллектива", - отметил специалист.

Также Мирджавадов высказал мнение, что заявления Мостового о якобы более высокой силе российских клубов по сравнению с "Кайратом" и "Карабахом" объясняются скорее завистью, чем реальным положением дел. Да, по уровню чемпионат России сильнее азербайджанской премьер-лиги, однако по качеству самой игры у "Карабаха" нет причин ощущать себя слабее кого-либо из соперников. Мирджавадов признался, что всегда уважал Мостового как футболиста, однако считает его высказывания некорректными и не профессиональными. Он подчеркнул, что низводить достижения одного клуба способен только завистливый человек, что и отражают слова Мостового, приводит слова Мирджавадова издание Azeri Sport.