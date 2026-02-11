14:03 ()
Свернуть список

Каха Каладзе: раньше Серия А была сильнейшей в Европе, сейчас уровень уже не тот

Дата публикации: 11-02-2026 13:55

 

Бывший защитник киевского "Динамо", "Милана" и национальной сборной Грузии Каха Каладзе поделился своим мнением о состоянии итальянского футбола. В свое время Каладзе играл за "Милан" с 2001 по 2010 год и помогал команде добиваться значительных успехов, в том числе выигрыша Лиги чемпионов. С 2017 года Каха занимает пост мэра города Тбилиси, но футбол по-прежнему занимает важное место в его жизни.

- Каха, вы считаете нынешний "Милан" таким же, каким он был раньше?
- Конечно, сейчас это уже не тот "Милан" из прошлого, ведь Сильвио Берлускони больше нет в клубе. К тому же, сильно поменялся весь итальянский футбол и лига в целом. Когда я переехал в Италию, Серия А считалась лучшим чемпионатом Европы. Тогда в каждом топ-клубе, и не только в "Милане", "Интере" или "Ювентусе", выступали звезды мирового уровня. Даже такие команды, как "Парма", "Фиорентина", "Лацио" и "Рома", имели игроков очень высокого класса. Сейчас, по моим наблюдениям, уровень итальянского первенства заметно опустился. Сложно назвать Серию А безоговорочным лидером среди европейских чемпионатов, хотя интерес все еще сохраняется, - приводит слова Каладзе La Gazzetta dello Sport.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close