Каха Каладзе: раньше Серия А была сильнейшей в Европе, сейчас уровень уже не тот

Дата публикации: 11-02-2026 13:55

Бывший защитник киевского "Динамо", "Милана" и национальной сборной Грузии Каха Каладзе поделился своим мнением о состоянии итальянского футбола. В свое время Каладзе играл за "Милан" с 2001 по 2010 год и помогал команде добиваться значительных успехов, в том числе выигрыша Лиги чемпионов. С 2017 года Каха занимает пост мэра города Тбилиси, но футбол по-прежнему занимает важное место в его жизни.

- Каха, вы считаете нынешний "Милан" таким же, каким он был раньше?

- Конечно, сейчас это уже не тот "Милан" из прошлого, ведь Сильвио Берлускони больше нет в клубе. К тому же, сильно поменялся весь итальянский футбол и лига в целом. Когда я переехал в Италию, Серия А считалась лучшим чемпионатом Европы. Тогда в каждом топ-клубе, и не только в "Милане", "Интере" или "Ювентусе", выступали звезды мирового уровня. Даже такие команды, как "Парма", "Фиорентина", "Лацио" и "Рома", имели игроков очень высокого класса. Сейчас, по моим наблюдениям, уровень итальянского первенства заметно опустился. Сложно назвать Серию А безоговорочным лидером среди европейских чемпионатов, хотя интерес все еще сохраняется, - приводит слова Каладзе La Gazzetta dello Sport.