«Реал» сообщил о достижении соглашения с УЕФА по делу европейской Суперлиги

Мадридский "Реал" опубликовал на своём официальном сайте объявление о достижении примирения с УЕФА по вопросу организации и будущего Европейской Суперлиги. Ранее клуб был одним из главных инициаторов создания нового турнира и выступал за проведение соревнования, считая его необходимым для развития клубного футбола на континенте. Теперь же стороны пришли к компромиссу по основным положениям.

В заявлении отмечается, что УЕФА, Ассоциация европейских футбольных клубов (EFC) и мадридский "Реал" пришли к единому соглашению для развития европейского клубного футбола. Переговоры между представителями футбольных организаций длились несколько месяцев и были ориентированы на интересы всего европейского футбольного сообщества.

Ключевые положения соглашения строятся на соблюдении принципов спортивных заслуг, поддержке долгосрочной устойчивости футбольных клубов, а также на улучшении впечатлений и опыта болельщиков благодаря внедрению современных технологий. Отдельно подчёркивается, что приоритет будет отдаваться справедливой и честной спортивной конкуренции.

Дополнительно отмечается, что достигнутые договорённости позволят урегулировать юридические разногласия, которые возникли между сторонами из-за проекта Европейской Суперлиги. Стороны выразили уверенность, что этот шаг положительно повлияет на развитие футбола в Европе и поможет создать более справедливую и устойчивую систему организации клубных турниров. Реал подчеркнул, что исполнение новых принципов начнётся после их согласования и внедрения на практике.