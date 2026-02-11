«Тоттенхэм» может пригласить Почеттино на пост главного тренера

Дата публикации: 11-02-2026 17:53

Руководство «Тоттенхэма» рассматривает возможность назначения Маурисио Почеттино на пост нового главного тренера команды. Об этом сообщает футбольный инсайдер Бен Джейкобс в социальной сети Х. Сегодня, 11 февраля, «Тоттенхэм» официально объявил о расторжении контракта с Томасом Франком. Причиной такого решения стали неудовлетворительные результаты клуба.

В настоящее время Почеттино работает главным тренером сборной США, что осложняет его возвращение в Лондон. По этой причине он не сможет возглавить «шпор» как минимум до завершения чемпионата мира. Таким образом, руководство лондонцев изучает возможность временного назначения другого специалиста до лета, чтобы позже пригласить Почеттино на постоянной основе. По информации источников, в клубе рассчитывают, что с возвращением аргентинца удастся стабилизировать результаты и вернуть команду в лидирующую группу английской Премьер-лиги.

Маурисио Почеттино уже возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год. За это время команда под его руководством дошла до финала Лиги чемпионов, а также финала Кубка лиги. При нем команда показывала атакующий футбол и боролась за самые высокие места в Англии.

На данный момент «Тоттенхэм» переживает затяжной кризис. В чемпионате Англии клуб не знает побед уже восемь матчей подряд и сейчас занимает 16-е место в турнирной таблице сезона-2025/2026, имея 29 очков после 26 проведённых встреч. В групповом этапе Лиги чемпионов команда заняла четвёртое место в своей группе, набрав 17 очков за восемь туров, что позволило пробиться в 1/8 финала еврокубка. Болельщики надеются, что потенциальное возвращение Почеттино поможет изменить ситуацию и вдохновить команду на новые успехи.