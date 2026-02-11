Тренер «Челси» высказался о форварде Жоао Педро

Дата публикации: 11-02-2026 17:55

Главный тренер "Челси" Лиам Росеньор поделился своим мнением о нападающем лондонского клуба, бразильце Жоао Педро. Наставник подчеркнул, что он высоко ценит этого форварда и его огромный потенциал для команды.

"Жоао Педро - футболист выдающегося класса. Он всегда выделялся своим мастерством, еще до прихода в нашу команду. Я в курсе, как много усилий приложило руководство 'Челси', чтобы подписать игрока такого уровня - ведь у него огромные возможности для роста и развития. Сейчас Жоао подтверждает всё, что мы в нем видели. Он полностью оправдывает наши ожидания и демонстрирует блестящую игру", - приводит высказывание Росеньора журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, что Жоао Педро стал игроком "Челси" летом 2025 года. За это время бразилец уже провел 35 матчей за "синих", отметившись 13 забитыми мячами и восемью голевыми передачами. Его результативная игра приносит пользу клубу, а болельщики с каждым матчем всё больше верят в его bright будущее на "Стэмфорд Бридж". Жоао Педро активно доказывает свою состоятельность в Премьер-лиге и оправдывает доверие как наставников, так и фанатов команды.