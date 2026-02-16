«Наполи» и «Рома» разошлись миром в поединке 25-го тура Серии А

Дата публикации: 16-02-2026 02:29

Завершился поединок 25-го тура итальянской Серии А сезона 2025/2026 между клубами Наполи и Рома. Матч прошёл на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в Неаполе, Италия, и закончился результативной ничьей с итоговым счётом 2:2. Главным судьёй встречи стал Андреа Коломбо.

На седьмой минуте игры инициатива перешла к гостям – Дониэлл Мален открыл счёт, вывев римлян вперёд. Ответ Наполи не заставил себя ждать: на 40-й минуте Леонардо Спинаццола поразил ворота соперников, сравняв результат. Во второй половине встречи, на 71-й минуте, Мален вновь отличился, реализовав пенальти и обеспечив своей команде преимущество 2:1. Однако уже спустя одиннадцать минут Алиссон Сантос забил ответный гол, вернув равноценный счёт – 2:2.

После этого важного поединка Наполи с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице высшего дивизиона Италии, а Рома с 47 очками располагается на четвёртой позиции.

В следующем туре, который состоится 22 февраля, Наполи отправится в гости к Аталанте, в то время как Рома будет принимать Кремонезе на своём поле. Ожидается, что обе команды постараются набрать максимальные баллы, чтобы укрепить свои позиции в чемпионате.