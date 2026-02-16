«Лион» одержал победу над «Ниццей» в 22-м туре чемпионата Лиги 1

Дата публикации: 16-02-2026 02:30

Завершился матч 22-го тура французской Лиги 1, в котором встретились команды Лион и Ницца. Игра прошла на стадионе Групама в Лионе. Главным судьёй этой встречи выступил Томас Леонар. В результате хозяева поля одержали убедительную победу с итоговым счётом 2:0.

Открыл счёт в матче полузащитник Лиона Корентин Толиссо, который отличился на 45+1-й минуте, в самом конце первого тайма. Во втором тайме, на 64-й минуте, разрыв в счёте увеличил Ноа Нарти, поставив тем самым точку в поединке.

После этого результата Лион набрал 45 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Лиги 1, продолжающейся напряжённой борьбы за места в верхней части таблицы. В то время как Ницца, имея в активе 23 очка, занимает лишь 14-ю позицию, находясь в зоне середины таблицы, и пытается улучшить свои результаты в оставшихся матчах сезона.

Стоит отметить, что победа над Ниццей стала важным шагом для Лиона на пути к сохранению высоких позиций и возможному выходу в еврокубки. Команда демонстрирует уверенную игру и стабильность, что внушает оптимизм её болельщикам.