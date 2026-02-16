Симеоне рассказал о причинах крупного проигрыша «Атлетико» в игре с одним из аутсайдеров Ла Лиги

Дата публикации: 16-02-2026 14:46

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал крупное поражение своей команды в 24-м туре Ла Лиги против «Райо Вальекано» с итоговым счётом 0:3.

«Противник оказался сильнее, у нас практически не было моментов. Причина не в недостатке желания или интенсивности игры — мы просто сыграли хуже, а они действовали значительно лучше, показывая больше возможностей. Наша игра была слаба: не было качественных атак и точных передач в завершающей фазе. Соперник полностью доминировал», — отметил Симеоне в интервью Marca.

После 24 проведённых матчей в чемпионате Испании «Атлетико» набрал 45 очков и уверенно занимает третью строчку в таблице. В то же время «Райо Вальекано», имея в активе 25 очков после 23 игр, располагается на 17-й позиции, находясь неподалёку от зоны вылета.

Такое поражение стало серьёзным испытанием для команды Симеоне, которая вынуждена переосмыслить свои подходы и стратегию, чтобы не потерять контакт с лидерами турнира в оставшейся части сезона. Важно восстановить уверенность и концентрацию, чтобы улучшить результаты в последующих матчах и сохранить статус одного из претендентов на высокие места в Ла Лиге.