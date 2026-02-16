15:07 ()
Свернуть список

«Арсенал» побил рекорд XXI века в Кубке Англии

Дата публикации: 16-02-2026 14:46

Вчера, 15 февраля, команда "Арсенал" одержала впечатляющую победу над "Уиган Атлетик" в рамках Кубка Англии, разгромив соперника со счетом 4:0. Все четыре гола лондонский клуб сумел забить уже в первые 30 минут матча, что стало по-настоящему впечатляющим достижением.

Согласно данным Opta Sports, "Арсенал" стал первой командой Премьер-лиги с сезона 1992/1993, которая смогла забить четыре мяча в стартовые полчаса игры на этом турнире. Этот рекорд подчеркивает высокую результативность и атакующую мощь "канониров" в нынешнем сезоне.

В настоящее время "Арсенал" занимает лидирующую позицию в турнирной таблице АПЛ. На втором месте находится "Манчестер Сити", который отстает от "Арсенала" на четыре очка. В ближайшую среду лондонская команда проведет гостевой матч против "Вулверхэмптона" в рамках очередного тура Премьер-лиги. Это будет важная встреча, которая может еще больше укрепить позиции "канониров" в чемпионате.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close