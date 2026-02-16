«Арсенал» побил рекорд XXI века в Кубке Англии

Дата публикации: 16-02-2026 14:46

Вчера, 15 февраля, команда "Арсенал" одержала впечатляющую победу над "Уиган Атлетик" в рамках Кубка Англии, разгромив соперника со счетом 4:0. Все четыре гола лондонский клуб сумел забить уже в первые 30 минут матча, что стало по-настоящему впечатляющим достижением.

Согласно данным Opta Sports, "Арсенал" стал первой командой Премьер-лиги с сезона 1992/1993, которая смогла забить четыре мяча в стартовые полчаса игры на этом турнире. Этот рекорд подчеркивает высокую результативность и атакующую мощь "канониров" в нынешнем сезоне.

В настоящее время "Арсенал" занимает лидирующую позицию в турнирной таблице АПЛ. На втором месте находится "Манчестер Сити", который отстает от "Арсенала" на четыре очка. В ближайшую среду лондонская команда проведет гостевой матч против "Вулверхэмптона" в рамках очередного тура Премьер-лиги. Это будет важная встреча, которая может еще больше укрепить позиции "канониров" в чемпионате.