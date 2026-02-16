Николо Скира рассказал о вероятной замене главного тренера в «Ливерпуле»

Дата публикации: 16-02-2026 14:47

Известный инсайдер Николо Скира поделился информацией о возможных изменениях в тренерском штабе «Ливерпуля».

По его сведениям, руководство мерсисайдского клуба рассматривает вариант с увольнением главного тренера Арне Слота в случае, если команда не сможет попасть в Лигу чемпионов УЕФА в сезоне 2026/2027 или завершит нынешний сезон без значимых достижений и трофеев.

В числе главных претендентов на замену нидерландскому специалисту называют Хаби Алонсо — бывшего игрока «Ливерпуля» и тренера, которому доверяет руководство клуба и который пользуется уважением среди фанатов.

На данный момент «Ливерпуль» занимает шестую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 42 очка, что отражает непростое положение команды на данном этапе сезона.

Смена тренера может стать ключевым шагом в стремлении клуба вернуть былую славу и добиться высоких результатов в ближайших турнирах.