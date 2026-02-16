У Александра Зинченко подозревают разрыв связок колена

Дата публикации: 16-02-2026 14:49

Защитник «Аякса» и национальной сборной Украины Александр Зинченко, по информации источника ТаТоТаке, с большой долей вероятности пропустит мартовские стыковые матчи, которые определят участников чемпионата мира 2026 года.

Футболист получил серьёзную травму левой ноги в своём первом официальном поединке за основной состав клуба.

Специалисты медицинской службы оценивают повреждение следующим образом: при самом оптимистичном прогнозе у игрока разрыв боковой связки с предполагаемым сроком восстановления от шести недель до трёх месяцев. В худшем случае речь идёт о разрыве передней крестообразной связки — травме, которая требует от восьми до двенадцати месяцев реабилитации и может стать первой в карьере футболиста такого рода. Точный диагноз и перспективы восстановления станут известны после проведения магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Данное повреждение может существенно повлиять на дальнейшее выступление Зинченко как в клубе, так и в национальной команде Украины, ведь время восстановления напрямую связано с возможностью участия в ключевых матчах квалификации на мировое первенство.