«Манчестер Юнайтед» приступил к переговорам с Юлианом Нагельсманом

«Манчестер Юнайтед» начал первые переговоры с тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманом, как сообщает Topskills Sports UK.

Этот шаг происходит на фоне усиленного давления со стороны Кристофера Вивелла, который возглавляет отдел кадров и является большим поклонником тренерского стиля Нагельсмана. Руководство клуба видит в Нагельсмани потенциального наставника из Германии, способного добиться успеха в Английской Премьер-лиге, подобно легендарным достижениям Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

Влияние Сэра Джима Рэтклиффа и Кристофера Вивелла в структуре клуба заметно выросло, при этом технический директор особенно ценит тактические навыки и подход немецкого специалиста.

Тем не менее важную роль в клубе играют ключевые игроки, в частности Бруно Фернандеш, который активно поддерживает текущего временного тренера Майкла Кэррика. В случае ухода Кэррика, Фернандеш будет готов остаться в команде лишь при условии подписания нового контракта с зарплатой в размере £400 тысяч в неделю плюс дополнительные бонусы. Если же Кэррик продолжит выполнять свои обязанности, португалец открыт к переговорам о зарплате, приемлемой для обеих сторон.

На сегодняшний день Юлиан Нагельсман считается одним из главных претендентов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», а переговоры с его представителями уже ведутся на начальном этапе.

Клуб стремится обновить тренерский штаб и готов сделать значительный шаг навстречу успеху в ближайшие сезоны, рассматривая кандидатуру Нагельсмана как возможность внедрить новые тактические решения и поднять команду на новый уровень. Этот потенциал особенно привлекателен для болельщиков и руководства, желающих возродить былое величие клуба и вернуть его к успешным выступлениям в национальных и международных турнирах.