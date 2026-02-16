Мирча Луческу: я живое доказательство, что жизнь не останавливается в 80 лет

Дата публикации: 16-02-2026 14:51

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу поделился воспоминаниями о начале своей тренерской деятельности. В период с 1985 по 1990 год он возглавлял бухарестское футбольное клуб «Динамо».

«В то время я просил студентов записывать матчи с трибун на видеокамеру. Потом я пересматривал записи, что позволяло глубже анализировать игру команды. Такой подход помогал делать выводы и более доходчиво объяснять футболистам их ошибки и достоинства. Демонстрация видео всегда эффективнее простого словесного объяснения.

Кроме того, один мой друг, который работал за границей, пересылал мне кассеты с английскими футбольными матчами — как полные игры, так и обзоры туров. Благодаря этому я мог лучше понимать, что происходит в зарубежном футболе, ведь тогда это был практически единственный способ увидеть трансляции за пределами Румынии.

Что касается поста главного тренера сборной Румынии, это место долгое время оставалось непопулярным — многие отказывались от этой должности, но я не смог отказаться. Моя карьера — доказательство того, что даже в 80 лет жизнь продолжается и приносит новые вызовы и возможности», — приводит слова Луческу издание L'Equipe.

Луческу возглавил румынскую национальную команду в августе 2024 года. Весной команда сыграет в плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 года. Первым соперником станет сборная Турции — матч назначен на 26 марта 2026 года. Этот поединок станет важной проверкой перед главным турниром, и Луческу рассчитывает использовать весь свой богатый опыт, чтобы привести сборную к успеху.

За долгие годы работы Луческу сформировался как один из самых уважаемых тренеров в мире футбола. Его методика, основанная на детальном разборе игры, использование видеоматериалов и активное взаимодействие с игроками, помогла добиться значительных результатов на клубном и национальном уровне. Сейчас он стремится применить эти знания в работе с румынской сборной, вдохновляя и мотивируя новых футболистов к высоким достижениям.