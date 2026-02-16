Step by step: как Винченцо Итальяно проделал путь от 4-го дивизиона до статуса одного из лучших тренеров Италии

Дата публикации: 16-02-2026 14:00

История тренера Болоньи о том, как с помощью тактической гибкости и веры в свои идеи можно пробиться наверх, даже не имея значимой игровой карьеры. Итальяно прошел через все ступени итальянской футбольной иерархии.

Первые шаги в Серии D

У Итальяно за плечами не было привилегий звездного игрока – его карьера полузащитника была достойной, но не элитной. Да, он побеждал с Вероной и Кьево в Серии B, однако в целом был игроком команд даже не второго, а третьего ранга.

Тренерскую работу Винченцо начал летом 2014 года с роли ассистента в Венеции, но уже в октябре покинул клуб после увольнения главного тренера Алессандро Даль Канто. Его первым заметным местом работы в качестве главного тренера стал полупрофессиональный клуб Арциньяно Валькиампо. В сезоне 17/18 Итальяно вывел эту команду в плей-офф Серии D. Добиться успеха не удалось, но тренера заметили и пригласили в Трапани, выступавшее на уровне Серии С.

В первый же сезон Итальяно финишировал с Трапани на втором месте в таблице и добился промоушена в Серию В. Уже тогда эксперты заметили, что команды Итальяно не просто выигрывают, а доминируют, используя высокий прессинг и смелую схему 4-3-3.

Чудо в Специи: прорыв в элиту

Настоящий взрыв произошел в Специи. Итальяно принял команду в Серии B и, вопреки всем прогнозам, вывел ее в высший дивизион – впервые после переоснования клуба, которому в 21 веке засчитали титул чемпиона Италии 1944 года. Специя добилась успеха в плей-офф, а матчи на вылет с годами стали козырем Итальяно.

Сезон в Серии А был настоящим подвигом. Специю считали безнадежным аутсайдером, но, имея в своем распоряжении весьма скромный состав, Итальяно отказался играть в закрытый оборонительный футбол. Специя обыгрывала Милан и Наполи, не боялась действовать с позиции силы даже на выезде и сохранила прописку в элите. После этого Винченцо стали называть итальянским Гвардиолой.

Фиорентина и успехи в Европе

В 2021 году Итальяно возглавил Фиорентину, которая на тот момент находилась в глубоком кризисе. За три года во Флоренции он совершил маленькую революцию. Команда стала одной из самых зрелищных в Италии, уверенно финишируя в первой восьмерке и выйдя в финал Кубка Италии в 2023 году. А еще Фиорентина впервые за много лет обратила на себя внимание в Европе. Итальяно дважды подряд выводил «Фиалок» в финал Лиги конференций, однако в обоих случаях уступил в решающих матчах Вест Хэму и Олимпиакосу.

Под руководством Итальяно на новый уровень вышли такие футболисты, как Николас Гонсалес и Додо, максимально быстро прогрессировал Душан Влахович, напомнил о своем статусе одного из самых креативных игроков Италии Джакомо Бонаветура. Несмотря на обидные поражения в финалах, Итальяно вернул Флоренции гордость и репутацию клуба, способного бросить вызов традиционным итальянским грандам.

Новый вызов в Болонье

Летом 2024 года Итальяно ушел из Фиорентины и почти сразу получил приглашение от Болоньи, у которой Ювентус переманил тренера Тиаго Мотту. Клуб вышел в Лигу чемпионов, но даже это Мотту не остановило. Ответственность в такой ситуации была колоссальной, но Итальяно смог доказать, что руководство Болоньи не ошиблось.

Да, в Лиге чемпионов выйти в плей-офф не удалось: сказалась нехватка опыта, а также потеря ведущих игроков команды – ушедших Зиркзе и Калафьори, а также травмированного Фергюсона. Однако к концу сезона Болонья разыгралась. В чемпионате она финишировала лишь 9-й, но при этом впервые с 1974 года выиграла Кубок Италии, победив в финале Милан.

В нынешнем сезоне Болонье снова будет сложно пробиться в еврокубки благодаря успехам в чемпионате. Однако команда способна проявить себя в турнирах с форматом плей-офф - Rossoblu продолжат защищать титул обладателя Кубка Италии, а в Лиге Европы обеспечили себе место как минимум в топ-24 основного этапа.

Кто знает, возможно, Винченцо Итальяно получит свой шанс даже в сборной Италии. Его умение преодолевать в плей-офф раунд за раундом очень бы пригодилось нынешней Squadra Azzurra.

Итальяно доказал, что системность, интеллект и трудолюбие по-прежнему определяют в футболе многое, и стал образцом для нового поколения итальянских тренеров, начинающих свой путь с низших дивизионов.