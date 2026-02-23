20:52 ()
Шевалье рискует не попасть на ЧМ-2026, уступив место Матвею Сафонову

Дата публикации: 23-02-2026 15:10

 

Вратарь команды «ПСЖ» Люка Шевалье рискует потерять место в составе сборной Франции по футболу, сообщает издание L’Equipe.

Согласно информации источника, тренерский штаб национальной команды «трёхцветных» под руководством Дидье Дешама испытывает обеспокоенность в связи с тем, что Шевалье утратил регулярную игровую практику на клубном уровне. В последних четырёх турах французской Лиги 1 ворота «ПСЖ» защищает россиянин Матвей Сафонов, который вытеснил Шевалье из основного состава.

В случае если ситуация с участием Шевалье в матчах останется без изменений, есть высокая вероятность, что он не попадёт в список футболистов сборной Франции на предстоящий чемпионат мира 2026 года. Помощники Дешама уже начали рассматривать другие варианты на позицию вратаря национальной команды.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 24-летний Шевалье принял участие в 17 матчах, пропустив при этом 13 голов. Такое снижение игровой активности может негативно сказаться на его перспективах в сборной.

