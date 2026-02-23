20:52 ()
Мохамед Салах поставил худший личный рекорд за девять лет выступлений в «Ливерпуле»

Дата публикации: 23-02-2026 15:13

 

Вингер команды «Ливерпуль» Мохамед Салах уже на протяжении девяти матчей подряд не может поразить ворота соперников в чемпионате Англии.

Последний раз египетский нападающий отличился забитым мячом в Премьер-лиге 1 ноября в поединке против «Астон Виллы», который завершился со счётом 2:0 в пользу «Ливерпуля».

Эта безголевая серия стала самой длинной для Салаха с тех пор, как он выступает за «Ливерпуль» в английском чемпионате.

Стоит отметить, что вчера «Ливерпуль» провёл выездной матч Премьер-лиги против «Ноттингем Форест», в котором смог вырвать победу лишь на последних минутах встречи. Салах вышел в стартовом составе, но забить в этом матче не сумел. В текущем сезоне Мохамед сыграл за «Ливерпуль» уже 27 матчей во всех соревнованиях, в которых отметился семью голами и восемью результативными передачами.

