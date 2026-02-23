Инсайдеры раскрыли имя преемника Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Дата публикации: 23-02-2026 15:15

Согласно информации инсайдеров Topskills Sports UK, Энцо Мареска станет новым главным тренером «Манчестер Сити» после ухода Хосепа Гвардиолы в конце текущего сезона.

Клуб подготовил для итальянского специалиста пятилетний контракт, который планируется подписать сразу после завершения срока работы испанского наставника. Сообщается, что именно Гвардиола лично рекомендовал Мареску руководству клуба, считая его оптимальным преемником.

Ранее бывший главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска принял решение отказаться от выплаты неустойки после своего ухода из команды, что также подчеркивает его профессионализм и готовность к новому вызову.

Кроме того, известный журналист Фабрицио Романо недавно подтвердил, что Мареска является приоритетным кандидатом на замену Гвардиолы в «Манчестер Сити». Контракт текущего наставника рассчитан до конца следующего сезона, однако, по информации СМИ, существует высокая вероятность того, что он покинет клуб уже этим летом.

Таким образом, руководство «Манчестер Сити» готовится к важным кадровым изменениям, доверяя будущее команды опытному итальянскому тренеру, который получил поддержку со стороны легендарного Гвардиолы. Ожидается, что Мареска привнесет новый импульс и свежие идеи в тактическую схему клуба, что поможет «горожанам» и дальше сохранять лидирующие позиции в английской футбольной премьер-лиге и на международной арене.