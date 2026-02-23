Федерация футбола Румынии прокомментировала будущее Луческу в условиях проблем с его здоровьем

Дата публикации: 23-02-2026 15:16

Федерация футбола Румынии официально объявила, что главный тренер сборной Мирча Луческу лично возьмёт на себя руководство командой в мартовских матчах плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года и будет находиться на тренерской скамье в эти важные встречи.

Это решение стало возможным после прохождения специалистом медицинского обследования в одной из клиник Брюсселя, которое подтвердило, что состояние здоровья Луческу позволяет ему полноценно выполнять обязанности главного тренера. После детальных консультаций с руководством федерации он подтвердил свою готовность работать со сборной в этот критический период отбора.

В марте сборная Румынии сыграет в плей-офф с командой Турции, а в случае победы встретится с победителем противостояния между Словакией и Косово. Следует отметить, что оба матча пройдут на выезде, что усложняет задачу румынской сборной, но при поддержке и руководстве Мирчи Луческу у команды есть хорошие шансы добиться успеха.

Руководители Федерации высоко оценили профессионализм и волю к победе тренера, подчеркнув, что его возвращение на тренерскую скамью – важный мотивирующий фактор для игроков и всех поклонников румынского футбола. Луческу, обладающий значительным международным опытом, намерен приложить все усилия для успешного выступления на предстоящем этапе отбора к ЧМ-2026. Кроме того, тренер выразил признательность за оказанную поддержку и выразил уверенность в том, что команда сможет продемонстрировать высокий уровень игры и добиться желаемого результата в плей-офф.