Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный пока не оправдывает тех надежд, которые были возложены на него после его летнего перехода из «Борнмута», сообщает издание Le Figaro.

Журналисты отмечают, что «Забарный не вызывает особого доверия, когда ему предоставляется больше игрового времени. Он кажется неуклюжим, неуверенным в своих действиях, порой недостаточно ловким на поле. Его работа с мячом не впечатляет, а в борьбе на втором этаже и при единоборствах он явно уступает соперникам».

В публикации делается акцент на том, что украинский футболист разочаровал руководство «Пари Сен-Жермен», а его главный конкурент за место в основном составе, бразильский защитник Маркиньос, может не опасаться конкуренции, поскольку Забарный не смог проявить себя и воспользоваться доверием тренерского штаба.

Таким образом, за Забарным закрепляется репутация игрока, которому предстоит серьёзно работать над своими игровыми качествами и психологической устойчивостью, чтобы подтвердить свой потенциал на высоком уровне в клубе с большими амбициями. Руководство и болельщики пока остаются разочарованы, ожидая от футболиста более уверенных и ярких выступлений в ближайшее время.