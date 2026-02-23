Ван дер Сар назвал тройку лучших действующих голкиперов и поделился мнением о развитии вратарского мастерства

Дата публикации: 23-02-2026 15:25

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар поделился своим мнением о лучших действующих голкиперах, а также обсудил изменения в технике игры вратарей за последние годы.

«Я по-прежнему остаюсь большим поклонником Мануэля Нойера — несмотря на его недавние травмы. Также в списке лучших я бы выделил Тибо Куртуа и Джанлуиджи Доннарумму — последний провёл два впечатляющих сезона в «Пари Сен-Жермен».

Мой рост составлял 198 см, что сильно помогало мне в воротах. Однако сегодня современные голкиперы часто выходят на поле, предпочитая делать шпагат, вместо того чтобы оставаться в классической стойке. Футбол не стоит на месте, постоянно развивается, а вместе с ним и техники вратарского мастерства — появляются всё новые и новые методы игры», — цитирует ван дер Сара издание Daily Mail.

По мнению ван дер Сара, современная школа вратарей существенно отличается от той, что была раньше. Современные голкиперы обучаются не только традиционным навыкам, но и уделяют большое внимание своей мобильности и рефлексам, что позволяет им эффективнее справляться с высокоскоростными атаками соперников. Это, по словам бывшего голкипера, свидетельствует о естественном прогрессе вратарского искусства и необходимости постоянно адаптироваться к требованиям современного футбола, где каждая секунда и каждое движение могут стать решающими.