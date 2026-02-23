Звуки победы: какая музыка звучит на стадионах после забитых голов хозяев

Дата публикации: 23-02-2026 14:30

В тот момент, когда мяч оказывается в воротах соперника, на трибунах происходит взрыв эмоций. В последние годы фанатам вдвойне приятно разделить сладкий миг триумфа со своими кумирами под драйвовую музыку. Собраны самые популярные хиты, которые звучат на стадионах футбольных грандов после забитых голов хозяев поля.

The Fratellis - Chelsea Dagger

Само название хита шотландской рок-группы говорит о том, что он будто рожден для публики «Стэмфорд Бридж». Так и получилось: драйвовая Chelsea Dagger заряжает фанатов синей части Лондона каждый раз, когда их кумиры забивают гол.

Впервые хит The Fratellis в качестве goal song использовали на родине рок-группы: именно Селтик превратил трек братьев из Глазго в спортивный гимн. Все закономерно: Джон и Барри являются давними фанатами the Celts.

Chelsea Dagger настолько понравилась футбольным болельщикам, что ее активно используют и другие клубы: Буде-Глимт, Серкль Брюгге и даже Монреаль. Также песня группы The Fratellis на протяжении 8 лет была goal song туринского Ювентуса.

Blur - Song 2

Жемчужина британского рока появилась на свет почти 30 лет назад, но до сих пор остается одной из главных песен для большого футбола. Именно под нее празднуют взятие ворот соперников фанаты Санкт-Паули, а в декабре 2019 года болельщики выбрали этот трек официальной goal song Ювентуса, которая звучит на Allianz Stadium.

В период пандемии Ливерпуль остался без фирменных чантов и You’ll Never Walk Alone в исполнении трибун «Энфилда», поэтому клуб боролся с пугающей тишиной, включая драйвовые музыкальные хиты. И тогда свои забитые голы «Красные» праздновали именно под Song 2 в исполнении Blur.

Scooter - Maria (I Like It Loud)

Многие угадают эту композицию с первых нот. Фирменный драйв немецкой группы Scooter - большая находка для футбола. Неудивительно, что многие клубы используют зажигательный хит в качестве своей goal song.

Интригующий мотив стал голевым гимном Боруссии Менхенгладбах, Осиека, Слована и даже сборной Австрии.

Zombie Nation - Kernkraft 400

Немецкий хит в жанре техно стал одним из главных релизов конца прошлого века. Сегодня Kernkraft 400 можно часто услышать на трибунах лучших клубов NBA и NHL. Однако и в Европе он тоже получил заслуженную популярность.

Хит Zombie Nation стал goal song Милана, ПСВ, Саутгемптона, Гента, Реала Вальядолида и многих других известных команд. Оригинальный саунд и невероятная энергия - ключевые элементы формулы успеха Kernkraft 400.

Jacques Offenbach - Can Can

Футбольный мир любит не только рок, поп и техно, но и уважает классику. Поэтому оригинальная композиция Can Can французского композитора Jacques Offenbach звучала в качестве goal song на стадионах таких немецких клубов, как Бавария, Бохум и Арминия.

Эта композиция подчеркивает важность традиций, а ее звучание превратит празднование взятия ворот соперника в настоящий фестиваль ярких эмоций.

Современный футбол так же сложно представить без театрализованных празднований забитых голов. Футболисты придумывают оригинальные жесты, устраивают невероятные перфомансы, а незабываемое музыкальное сопровождение помогает лучше запечатлеть моменты триумфа. Show must go on, как пел гениальный Фредди Меркьюри – солист легендарной группы Queen.

Группа одного хита – так можно сказать о The Fratellis и Zombie Nation. Да, эти музыканты не штурмовали вершины чартов и не претендовали на Грэмми. Но на стадионах их композиции звучат с завидной частотой, заряжая фанатов сумасшедшей энергетикой.