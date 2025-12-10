Чемпионат Мира 2026
Группа A
|№
|
Команда
Группа A
|1
|2
|3
|И И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О О
|% очков
|1
|
Мексика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|2
|
ЮАР
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|3
|
Южная Корея
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
Группа B
|№
|
Команда
Группа B
|1
|2
|3
|И И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О О
|% очков
|1
|
Канада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|2
|
Катар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|3
|
Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
Группа C
|№
|
Команда
Группа C
|1
|2
|3
|4
|И И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О О
|% очков
|1
|
Бразилия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|2
|
Марокко
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|3
|
Гаити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|4
|
Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
Группа D
|№
|
Команда
Группа D
|1
|2
|3
|И И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О О
|% очков
|1
|
США
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|2
|
Парагвай
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|3
|
Австралия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
Группа E
|№
|
Команда
Группа E
|1
|2
|3
|4
|И И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О О
|% очков
|1
|
Германия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|2
|
Кюрасао
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|3
|
Кот-д'Ивуар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|4
|
Эквадор
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
Группа F
|№
|
Команда
Группа F
|1
|2
|3
|И И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О О
|% очков
|1
|
Нидерланды
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|2
|
Япония
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|3
|
Тунис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
Группа G
|№
|
Команда
Группа G
|1
|2
|3
|4
|И И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О О
|% очков
|1
|
Бельгия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|2
|
Египет
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|3
|
Иран
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|4
|
Новая Зеландия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
Группа H
|№
|
Команда
Группа H
|1
|2
|3
|4
|И И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О О
|% очков
|1
|
Испания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|2
|
Кабо-Верде
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|3
|
Саудовская Аравия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|4
|
Уругвай
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
Группа I
|№
|
Команда
Группа I
|1
|2
|3
|И И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О О
|% очков
|1
|
Франция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|2
|
Сенегал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|3
|
Норвегия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
Группа J
|№
|
Команда
Группа J
|1
|2
|3
|4
|И И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О О
|% очков
|1
|
Аргентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|2
|
Алжир
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|3
|
Австрия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|4
|
Иордания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
Группа K
|№
|
Команда
Группа K
|1
|2
|3
|И И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О О
|% очков
|1
|
Португалия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|2
|
Узбекистан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|3
|
Колумбия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
Группа L
|№
|
Команда
Группа L
|1
|2
|3
|4
|И И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О О
|% очков
|1
|
Англия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|2
|
Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|3
|
Гана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|4
|
Панама
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0