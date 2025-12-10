01:45 ()
Онлайн трансляции
Четверг 11 декабря
Свернуть список

Чемпионат Мира 2026

Группа A
Команда
Группа A
 1 2 3 И И В Н П Мячи О О % очков
1
Мексика
0 0 0 0 0-0 0 0.0
2
ЮАР
0 0 0 0 0-0 0 0.0
3
Южная Корея
0 0 0 0 0-0 0 0.0
Группа B
Команда
Группа B
 1 2 3 И И В Н П Мячи О О % очков
1
Канада
0 0 0 0 0-0 0 0.0
2
Катар
0 0 0 0 0-0 0 0.0
3
Швейцария
0 0 0 0 0-0 0 0.0
Группа C
Команда
Группа C
 1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1
Бразилия
0 0 0 0 0-0 0 0.0
2
Марокко
0 0 0 0 0-0 0 0.0
3
Гаити
0 0 0 0 0-0 0 0.0
4
Шотландия
0 0 0 0 0-0 0 0.0
Группа D
Команда
Группа D
 1 2 3 И И В Н П Мячи О О % очков
1
США
0 0 0 0 0-0 0 0.0
2
Парагвай
0 0 0 0 0-0 0 0.0
3
Австралия
0 0 0 0 0-0 0 0.0
Группа E
Команда
Группа E
 1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1
Германия
0 0 0 0 0-0 0 0.0
2
Кюрасао
0 0 0 0 0-0 0 0.0
3
Кот-д'Ивуар
0 0 0 0 0-0 0 0.0
4
Эквадор
0 0 0 0 0-0 0 0.0
Группа F
Команда
Группа F
 1 2 3 И И В Н П Мячи О О % очков
1
Нидерланды
0 0 0 0 0-0 0 0.0
2
Япония
0 0 0 0 0-0 0 0.0
3
Тунис
0 0 0 0 0-0 0 0.0
Группа G
Команда
Группа G
 1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1
Бельгия
0 0 0 0 0-0 0 0.0
2
Египет
0 0 0 0 0-0 0 0.0
3
Иран
0 0 0 0 0-0 0 0.0
4
Новая Зеландия
0 0 0 0 0-0 0 0.0
Группа H
Команда
Группа H
 1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1
Испания
0 0 0 0 0-0 0 0.0
2
Кабо-Верде
0 0 0 0 0-0 0 0.0
3
Саудовская Аравия
0 0 0 0 0-0 0 0.0
4
Уругвай
0 0 0 0 0-0 0 0.0
Группа I
Команда
Группа I
 1 2 3 И И В Н П Мячи О О % очков
1
Франция
0 0 0 0 0-0 0 0.0
2
Сенегал
0 0 0 0 0-0 0 0.0
3
Норвегия
0 0 0 0 0-0 0 0.0
Группа J
Команда
Группа J
 1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1
Аргентина
0 0 0 0 0-0 0 0.0
2
Алжир
0 0 0 0 0-0 0 0.0
3
Австрия
0 0 0 0 0-0 0 0.0
4
Иордания
0 0 0 0 0-0 0 0.0
Группа K
Команда
Группа K
 1 2 3 И И В Н П Мячи О О % очков
1
Португалия
0 0 0 0 0-0 0 0.0
2
Узбекистан
0 0 0 0 0-0 0 0.0
3
Колумбия
0 0 0 0 0-0 0 0.0
Группа L
Команда
Группа L
 1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1
Англия
0 0 0 0 0-0 0 0.0
2
Хорватия
0 0 0 0 0-0 0 0.0
3
Гана
0 0 0 0 0-0 0 0.0
4
Панама
0 0 0 0 0-0 0 0.0

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close