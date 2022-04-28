Флорида Пантерз - Бостон Брюинз 28.04.2022 запись матча Дата публикации: 29-04-2023

Предлагаем вашему вниманию запись матча Boston Bruins vs Florida Panthers, который состоялся 28 апреля 2023 года, в рамках турнира: Кубок Стэнли. 1/4 финала - Восток. 6-й матч НХЛ 2022/23. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных шайб, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.