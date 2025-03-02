"Вильярреал" - "Эспаньол". Прогноз на матч чемпионата Испании 3 марта

Дата публикации: 02-03-2025 23:05

Заключительный матч 28-го тура Ла Лиги станет противостоянием команд с разными целями: «Вильярреал» борется за четвертое место и путевку в Лигу чемпионов, а «Эспаньол» пытается избежать вылета.

В понедельник на «Эстадио де ла Серамика» хозяева могут приблизиться к «Атлетику», занимающему четвертую строчку, на расстояние одного очка, тем самым сохранив шансы на главный еврокубок. «Бетис», идущий шестым, уже отстает от «Вильярреала» на шесть баллов, что делает борьбу за четвертое место особенно острой.

Команда Марселино идет без поражений в шести матчах Ла Лиги (4 победы, 2 ничьи), но дома не всегда выступает уверенно. Тем не менее, «желтая субмарина» забивала в каждом из 20 последних матчей на своем поле с февраля 2024 года.

«Эспаньол» показывает неплохие результаты в борьбе за выживание — всего два поражения в десяти последних играх, но и побед лишь три. Кроме того, ставка «тотал больше 2,5» проходила лишь трижды за этот период.

В первом круге «Вильярреал» победил в гостях 2:1, а всего выиграл у «Эспаньола» четыре матча подряд. Последний успех барселонцев в этом противостоянии датируется январем 2020 года.

Варианты ставок:

🔹 Победа «Вильярреала» + тотал меньше 2,5 (кф. 3,8) — интересный, но рискованный вариант.

🔹 Тотал меньше 2,5 (кф. 2,10–2,15) — более безопасный выбор.



