Сочи - Краснодар 5 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
5 Декабря 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. РПЛ, 17-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Краснодар, которое состоится 05 декбря 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|26.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|3 : 0
|01.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|1 : 3
|21.02.2021
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 2
|26.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|1 : 1
|15.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|2 : 0
|27.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|3 : 0
|30.07.2010
|Россия - Первый дивизион
|Тур 21
|0 : 0
|27.03.2010
|Россия - Первый дивизион
|Тур 1
|0 : 0