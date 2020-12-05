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Сочи - Краснодар 5 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
5 Декабря 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. РПЛ, 17-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
СочиКраснодар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Краснодар, которое состоится 05 декбря 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Россия Владимир Валентинович Федотов
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
26.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Краснодар3 : 0Сочи
01.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Краснодар1 : 3Сочи
21.02.2021 Кубок России 1/8 финала Краснодар1 : 2Сочи
26.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Сочи1 : 1Краснодар
15.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Сочи2 : 0Краснодар
27.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Краснодар3 : 0Сочи
30.07.2010 Россия - Первый дивизион Тур 21 Краснодар0 : 0Сочи
27.03.2010 Россия - Первый дивизион Тур 1 Сочи0 : 0Краснодар

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