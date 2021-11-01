Вулверхэмптон - Ливерпуль 4 Декабря прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
4 Декабря 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 15-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Ливерпуль, которое состоится 04 декабря 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
|Бруну Лаже
|Юрген Клопп
История личных встреч
|15.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|0 : 1
|06.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|4 : 0
|23.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|1 : 2
|29.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 0
|12.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|2 : 0
|07.01.2019
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 1
|21.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 2
|28.01.2017
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 2
|31.01.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|0 : 3
|24.09.2011
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.