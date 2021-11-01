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Вулверхэмптон - Ливерпуль 4 Декабря прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
4 Декабря 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 15-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
ВулверхэмптонЛиверпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Ливерпуль, которое состоится 04 декабря 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
15.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 28 Вулверхэмптон0 : 1Ливерпуль
06.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 11 Ливерпуль4 : 0Вулверхэмптон
23.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 24 Вулверхэмптон1 : 2Ливерпуль
29.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 20 Ливерпуль1 : 0Вулверхэмптон
12.05.2019 Англия - Премьер-лига Тур 38 Ливерпуль2 : 0Вулверхэмптон
07.01.2019 Кубок Англии 1/32 финала Вулверхэмптон2 : 1Ливерпуль
21.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 18 Вулверхэмптон0 : 2Ливерпуль
28.01.2017 Кубок Англии 1/16 финала Ливерпуль1 : 2Вулверхэмптон
31.01.2012 Англия - Премьер-лига Тур 23 Вулверхэмптон0 : 3Ливерпуль
24.09.2011 Англия - Премьер-лига Тур 6 Ливерпуль2 : 1Вулверхэмптон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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