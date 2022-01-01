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Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвз прямая трансляция 03.01.2022

Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 19506
03 января 2022, понедельник. 05:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Лейкерс Миннесота Тимбервулвз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвз, которое состоится 03 Января 2022 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Главные тренеры
СШАФрэнк Вогель
История личных встреч
18.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз110 : 92Лос-Анджелес Лейкерс
13.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс83 : 107Миннесота Тимбервулвз
17.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс137 : 121Миннесота Тимбервулвз
17.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз104 : 112Лос-Анджелес Лейкерс
28.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс127 : 91Миннесота Тимбервулвз
09.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс142 : 125Миннесота Тимбервулвз
25.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс105 : 120Миннесота Тимбервулвз
06.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз108 : 86Лос-Анджелес Лейкерс
08.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс114 : 110Миннесота Тимбервулвз
30.10.2018 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз124 : 120Лос-Анджелес Лейкерс

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