Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвз прямая трансляция 03.01.2022
Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 19506
03 января 2022, понедельник. 05:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвз, которое состоится 03 Января 2022 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Главные тренеры
|Фрэнк Вогель
История личных встреч
|18.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 92
|13.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|83 : 107
|17.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|137 : 121
|17.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 112
|28.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 91
|09.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|142 : 125
|25.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 120
|06.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 86
|08.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 110
|30.10.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 120