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Халл Сити - Суонси Сити 29 Января прямая трансляция

Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
29 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 29-й тур
Главный судья: Ли Даути (Англия);
Халл Сити Суонси Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Суонси Сити, которое состоится 29 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 29-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Суонси Сити
Суонси
Главные тренеры
Шотландия Расселл Мартин
История личных встреч
11.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 6 Суонси Сити0 : 0Халл Сити
14.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Халл Сити4 : 4Суонси Сити
03.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 1 Суонси Сити2 : 1Халл Сити
27.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 45 Суонси Сити2 : 2Халл Сити
22.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Халл Сити3 : 2Суонси Сити
11.03.2017 Англия - Премьер-лига Тур 28 Халл Сити2 : 1Суонси Сити
07.01.2017 Кубок Англии 1/32 финала Халл Сити2 : 0Суонси Сити
20.08.2016 Англия - Премьер-лига Тур 2 Суонси Сити0 : 2Халл Сити
22.09.2015 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Халл Сити1 : 0Суонси Сити
04.04.2015 Англия - Премьер-лига Тур 31 Суонси Сити3 : 1Халл Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм27 57
2
Повышение
Блэкберн Роверс28 52
3
Плей-офф за повышение
Борнмут27 49
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс27 48
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион28 45
6
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун28 44
7 Ноттингем Форест28 43
8 Мидлсбро27 42
9 Ковентри Сити26 40
10 Лутон Таун26 38
11 Сток Сити27 38
12 Шеффилд Юнайтед25 36
13 Престон Норт Энд27 36
14 Блэкпул27 36
15 Миллуолл26 33
16 Бристоль Сити28 33
17 Суонси Сити25 32
18 Бирмингем Сити28 32
19 Халл Сити27 29
20 Кардифф Сити26 23
21 Рединг27 22
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед26 20
23
Зона вылета
Дерби Каунти27 14
24
Зона вылета
Барнсли26 14

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