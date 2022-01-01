Халл Сити - Суонси Сити 29 Января прямая трансляция
Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
29 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 29-й тур
Главный судья: Ли Даути (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Суонси Сити, которое состоится 29 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 29-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Суонси Сити
Суонси
Главные тренеры
|Расселл Мартин
История личных встреч
|11.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 6
|0 : 0
|14.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 33
|4 : 4
|03.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 1
|2 : 1
|27.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 45
|2 : 2
|22.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 23
|3 : 2
|11.03.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|2 : 1
|07.01.2017
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0
|20.08.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|0 : 2
|22.09.2015
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 0
|04.04.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|27
|57
| 2
Повышение
|Блэкберн Роверс
|28
|52
| 3
Плей-офф за повышение
|Борнмут
|27
|49
| 4
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|27
|48
| 5
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|28
|45
| 6
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|28
|44
|7
|Ноттингем Форест
|28
|43
|8
|Мидлсбро
|27
|42
|9
|Ковентри Сити
|26
|40
|10
|Лутон Таун
|26
|38
|11
|Сток Сити
|27
|38
|12
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|13
|Престон Норт Энд
|27
|36
|14
|Блэкпул
|27
|36
|15
|Миллуолл
|26
|33
|16
|Бристоль Сити
|28
|33
|17
|Суонси Сити
|25
|32
|18
|Бирмингем Сити
|28
|32
|19
|Халл Сити
|27
|29
|20
|Кардифф Сити
|26
|23
|21
|Рединг
|27
|22
| 22
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|26
|20
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|27
|14
| 24
Зона вылета
|Барнсли
|26
|14