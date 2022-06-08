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Армения - Шотландия 14 Июня прямая трансляция

Стадион: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения), вместимость: 14968
14 Июня 2022 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига B. Группа 1. 4-й тур
Главный судья: Никола Дабанович (Черногория);
Армения
Шотландия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Армения - Шотландия, которое состоится 14 Июня 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига B. Группа 1. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Армения
      Шотландия
      Главные тренеры
      Испания Хоакин Капаррос
      Шотландия Стив Кларк
      История личных встреч
      08.06.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 1. Тур 2 Шотландия2 : 0Армения
      Турнирная таблица
      Лига A. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Дания3 6
      2 Австрия3 4
      3 Хорватия3 4
      4
      Зона вылета
      		Франция3 2
      Лига A. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Испания4 8
      2 Португалия4 7
      3 Чехия4 4
      4
      Зона вылета
      		Швейцария4 3
      Лига A. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Италия3 5
      2 Венгрия3 4
      3 Германия3 3
      4
      Зона вылета
      		Англия3 2
      Лига A. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Нидерланды3 7
      2 Бельгия3 4
      3 Польша3 4
      4
      Зона вылета
      		Уэльс3 1
      Лига B. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Украина2 6
      2 Ирландия3 3
      3 Шотландия2 3
      4
      Зона вылета
      		Армения3 3
      Лига B. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Израиль2 4
      2 Исландия2 2
      3 Албания2 1
      4
      Зона вылета
      		Россия0 0
      Лига B. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Босния и Герцеговина3 5
      2 Финляндия3 4
      3 Черногория3 4
      4
      Зона вылета
      		Румыния3 3
      Лига B. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Норвегия4 10
      2 Сербия4 7
      3 Швеция4 3
      4
      Зона вылета
      		Словения4 2
      Лига C. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Турция3 9
      2 Люксембург3 6
      3 Фарерские острова3 3
      4
      Зона вылета
      		Литва3 0
      Лига C. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Греция4 12
      2 Косово4 6
      3 Кипр4 2
      4
      Зона вылета
      		Северная Ирландия4 2
      Лига C. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Казахстан4 10
      2 Словакия4 6
      3 Беларусь3 2
      4
      Зона вылета
      		Азербайджан3 1
      Лига C. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Грузия4 10
      2 Северная Македония4 7
      3 Болгария4 3
      4
      Зона вылета
      		Гибралтар4 1
      Лига D. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Латвия3 9
      2 Молдавия3 4
      3 Андорра3 4
      4 Лихтенштейн3 0
      Лига D. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Эстония2 6
      2 Мальта3 6
      3 Сан-Марино3 0

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