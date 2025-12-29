Рома связалась с клубами АПЛ по поводу трансфера Довбика
Итальянский клуб «Рома» активно ищет новую команду для нападающего сборной Украины Артема Довбика, который не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини.
Согласно информации авторитетного издания TeamTalk, римский клуб предложил услуги 28-летнего футболиста таким английским клубам, как «Лидс», «Вест Хэм», «Эвертон» и «Сандерленд».
Однако представители английской Премьер-лиги уже дали понять, что не заинтересованы в аренде игрока, предпочитая рассматривать вариант полноценного трансфера. Главной сложностью является позиция «Ромы», которая в первую очередь настроена на аренду Довбика.
Напомним, что Довбик перешёл в итальянский чемпионат в августе прошлого года из испанской «Жироны» за сумму в 30,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провёл 14 матчей, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи.
Контракт украинского нападающего с «Ромой» действует до июня 2028 года, а его рыночная стоимость на данный момент оценивается в 20 миллионов евро.