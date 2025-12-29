Почему Динамо откладывало увольнение Шовковского целых четыре месяца?

Дата публикации: 29-12-2025 12:54

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский мог покинуть свой пост еще в августе, после не слишком удачной игры в квалификации Лиги чемпионов.

В третьем раунде еврокубков «бело-синие» дважды потерпели поражение от кипрского «Пафоса» (0:1, 0:2), что привело их сначала в Лигу Европы, а затем в Лигу конференций.

«Мне известно, что руководство «Динамо» считало, что смену главного тренера необходимо было осуществить еще летом, когда команда проиграла «Пафосу» на стадии отбора Лиги чемпионов.

В тот момент была возможность сменить тренерский штаб, но не оказалось подходящих кандидатов», – рассказал источник.

Из-за отсутствия достойных альтернатив президент клуба решил сохранить Шовковского на тренерской позиции. Тем не менее, в ноябре украинский специалист все-таки был отправлен в отставку и покинул «Динамо».

Таким образом, несмотря на то, что смена наставника могла произойти гораздо раньше, обстоятельства и сложившаяся ситуация вынудили клуб оставить Шовковского в роли главного тренера до поздней осени. Впоследствии же было принято решение о его увольнении, чтобы попытаться изменить ситуацию в команде и добиться лучших результатов в сезоне.