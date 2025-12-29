Бывшему нападающему «Ливерпуля» и сборной Англии может грозить до пяти лет лишения свободы

Дата публикации: 29-12-2025 12:39

Бывшему нападающему "Ливерпуля" и сборной Англии Энди Кэрроллу теперь грозит до пяти лет лишения свободы за нарушение судебного запрета на преследование женщины, против которой ранее выдвигались подозрения в попытке изнасилования. Об этом сообщает издание The Guardian.

Согласно заявлению полиции графства Эссекс, наказание за несоблюдение запрета может варьироваться от штрафа до тюремного заключения сроком до пяти лет - всё зависит от тяжести совершённого правонарушения, - говорится на сайте издания.

Кэрролл был арестован весной по подозрению в попытке изнасилования. После задержания ему был предоставлен залог с условием строгого соблюдения судебного запрета до февраля 2026 года. По имеющейся информации, футболист нарушил эти условия и продолжал преследование потерпевшей, несмотря на судебные предписания. Первое слушание по делу назначено на 30 декабря и пройдёт в магистратском суде города Челмсфорд.

В июне текущего года Кэрролл расторг контракт с французским клубом "Бордо", где выступал с сентября 2024 года. За прошедший футбольный сезон он отметился 11 голами в 23 поединках. Затем полгода нападающий играл в низших английских дивизионах за "Дагенхэм энд Редбридж" из шестой лиги. Помимо этого, в разные годы Кэрролл защищал цвета "Амьена", "Ньюкасла", "Рединга", "Вест Хэма" и "Вест Бромвича", заслужив репутацию значимого футболиста в английском футболе.