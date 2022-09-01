Манчестер Сити - Боруссия Д 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
14 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа G. 2-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Боруссия Д, которое состоится 14 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа G. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Эдин Терзич
История личных встреч
|14.04.2021
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|1 : 2
|06.04.2021
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|2 : 1
|21.07.2018
|Международный кубок чемпионов
|Международный кубок чемпионов
|0 : 1
|28.07.2016
|Международный кубок чемпионов
|Китай
|1 : 1 5 : 6
|04.12.2012
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 6
|1 : 0
|03.10.2012
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 2
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Дортмунд). Это соперники по группе G. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Наполи
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Ливерпуль
|2
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Аякс
|2
|3
|4
|Рейнджерс
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Брюгге
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Байер
|2
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Атлетико М
|2
|3
|4
|Порту
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Бавария
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Барселона
|2
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Интер М
|2
|3
|4
|Виктория Пльзень
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Спортинг
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Айнтрахт Ф
|2
|3
|4
|Марсель
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Динамо З
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Милан
|1
|1
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|4
|Челси
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Шахтёр Д
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Реал Мадрид
|1
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|РБ Лейпциг
|1
|0
|4
|Селтик
|1
|0
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Манчестер Сити
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Боруссия Д
|1
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Копенгаген
|1
|0
|4
|Севилья
|1
|0
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Бенфика
|1
|3
| 2
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Ювентус
|1
|0
|4
|Маккаби Х
|1
|0