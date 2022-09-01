02:29 ()
Свернуть список

Манчестер Сити - Боруссия Д 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
14 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа G. 2-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
Манчестер Сити
Боруссия Д

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Боруссия Д, которое состоится 14 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа G. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Манчестер Сити
      Манчестер, Англия
      Боруссия Д
      Дортмунд, Германия
      Главные тренеры
      ИспанияХосеп Гвардиола
      ГерманияЭдин Терзич
      История личных встреч
      14.04.2021 Лига чемпионов 1/4 финала Боруссия Д1 : 2Манчестер Сити
      06.04.2021 Лига чемпионов 1/4 финала Манчестер Сити2 : 1Боруссия Д
      21.07.2018 Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Манчестер Сити0 : 1Боруссия Д
      28.07.2016 Международный кубок чемпионов Китай Боруссия Д1 : 1 5 : 6Манчестер Сити
      04.12.2012 Лига чемпионов Группа D. Тур 6 Боруссия Д1 : 0Манчестер Сити
      03.10.2012 Лига чемпионов Группа D. Тур 2 Манчестер Сити1 : 1Боруссия Д
      Текстовая трансляция
      Автообновление
      Обновить
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Дортмунд). Это соперники по группе G. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Наполи1 3
      2
      1/8 финала
      		Ливерпуль2 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Аякс2 3
      4 Рейнджерс1 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Брюгге2 6
      2
      1/8 финала
      		Байер2 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Атлетико М2 3
      4 Порту2 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Бавария2 6
      2
      1/8 финала
      		Барселона2 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Интер М2 3
      4 Виктория Пльзень2 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Спортинг2 6
      2
      1/8 финала
      		Тоттенхэм Хотспур2 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Айнтрахт Ф2 3
      4 Марсель2 0
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Динамо З1 3
      2
      1/8 финала
      		Милан1 1
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Ред Булл Зальцбург1 1
      4 Челси1 0
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Шахтёр Д1 3
      2
      1/8 финала
      		Реал Мадрид1 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		РБ Лейпциг1 0
      4 Селтик1 0
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Манчестер Сити1 3
      2
      1/8 финала
      		Боруссия Д1 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Копенгаген1 0
      4 Севилья1 0
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Бенфика1 3
      2
      1/8 финала
      		ПСЖ1 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Ювентус1 0
      4 Маккаби Х1 0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close