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Барселона - Бавария 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
26 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа C. 5-й тур
Барселона
Бавария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Бавария, которое состоится 26 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа C. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Бавария
Мюнхен, Германия
Главные тренеры
Испания Хавьер Эрнандес
Германия Юлиан Нагельсман
История личных встреч
13.09.2022 Лига чемпионов Группа C. Тур 2 Бавария2 : 0Барселона
08.12.2021 Лига чемпионов Группа E. Тур 6 Бавария3 : 0Барселона
14.09.2021 Лига чемпионов Группа E. Тур 1 Барселона0 : 3Бавария
14.08.2020 Лига чемпионов 1/4 финала Барселона2 : 8Бавария
12.05.2015 Лига чемпионов 1/2 финала Бавария3 : 2Барселона
06.05.2015 Лига чемпионов 1/2 финала Барселона3 : 0Бавария
24.07.2013 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2013 Бавария2 : 0Барселона
01.05.2013 Лига чемпионов 1/2 финала Барселона0 : 3Бавария
23.04.2013 Лига чемпионов 1/2 финала Бавария4 : 0Барселона
27.07.2011 Ауди Кап Финал Бавария0 : 2Барселона

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