Барселона - Бавария 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
26 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа C. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Бавария, которое состоится 26 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа C. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Бавария
Мюнхен, Германия
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Юлиан Нагельсман
История личных встреч
|13.09.2022
|Лига чемпионов
|Группа C. Тур 2
|2 : 0
|08.12.2021
|Лига чемпионов
|Группа E. Тур 6
|3 : 0
|14.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа E. Тур 1
|0 : 3
|14.08.2020
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|2 : 8
|12.05.2015
|Лига чемпионов
|1/2 финала
|3 : 2
|06.05.2015
|Лига чемпионов
|1/2 финала
|3 : 0
|24.07.2013
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2013
|2 : 0
|01.05.2013
|Лига чемпионов
|1/2 финала
|0 : 3
|23.04.2013
|Лига чемпионов
|1/2 финала
|4 : 0
|27.07.2011
|Ауди Кап
|Финал
|0 : 2