Реал Мадрид - Жирона 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
30 Октября 2022 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 12-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Жирона, которое состоится 30 Октября 2022 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Жирона
Жирона
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Анхель Мичел
История личных встреч
|17.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 24
|1 : 2
|31.01.2019
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 3
|24.01.2019
|Кубок Испании
|1/4 финала
|4 : 2
|26.08.2018
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 4
|18.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 29
|6 : 3
|29.10.2017
|Испания - Примера
|Тур 10
|2 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура Примеры: «Реал» — «Жирона». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|10
|1
|0
|28-9
|31
|93,9
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|12
|10
|1
|1
|29-4
|31
|86,1
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|12
|7
|2
|3
|20-12
|23
|63,9
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|11
|7
|1
|3
|16-13
|22
|66,7
| 5
Лига Европы
|Бетис
|11
|6
|2
|3
|14-8
|20
|60,6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|11
|5
|3
|3
|19-12
|18
|54,5
|7
|Вильярреал
|11
|5
|3
|3
|14-7
|18
|54,5
|8
|Райо Вальекано
|12
|5
|3
|4
|17-14
|18
|50,0
|9
|Осасуна
|11
|5
|2
|4
|11-11
|17
|51,5
|10
|Валенсия
|12
|4
|3
|5
|18-14
|15
|41,7
|11
|Вальядолид
|11
|4
|2
|5
|11-15
|14
|42,4
|12
|Мальорка
|12
|3
|4
|5
|10-13
|13
|36,1
|13
|Альмерия
|12
|4
|1
|7
|15-20
|13
|36,1
|14
|Эспаньол
|12
|2
|5
|5
|15-20
|11
|30,6
|15
|Сельта
|12
|3
|2
|7
|13-24
|11
|30,6
|16
|Севилья
|12
|2
|4
|6
|11-19
|10
|27,8
|17
|Хетафе
|11
|2
|4
|5
|11-19
|10
|30,3
| 18
Зона вылета
|Кадис
|12
|2
|4
|6
|8-24
|10
|27,8
| 19
Зона вылета
|Жирона
|11
|2
|3
|6
|15-19
|9
|27,3
| 20
Зона вылета
|Эльче
|11
|0
|4
|7
|8-26
|4
|12,1