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Ювентус - Интер 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
06 Ноября 2022 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 13-й тур
Ювентус
Интер М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Интер М, которое состоится 06 Ноября 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ювентус
      Турин
      Интер М
      Милан
      Главные тренеры
      ИталияМассимилиано Аллегри
      ИталияСимоне Индзаги
      История личных встреч
      11.05.2022 Кубок Италии Финал Ювентус2 : 4 ДВИнтер М
      03.04.2022 Италия - Серия А Тур 31 Ювентус0 : 1Интер М
      12.01.2022 Суперкубок Италии Финал Интер М2 : 1 ДВЮвентус
      24.10.2021 Италия - Серия А Тур 9 Интер М1 : 1Ювентус
      15.05.2021 Италия - Серия А Тур 37 Ювентус3 : 2Интер М
      09.02.2021 Кубок Италии 1/2 финала Ювентус0 : 0Интер М
      02.02.2021 Кубок Италии 1/2 финала Интер М1 : 2Ювентус
      17.01.2021 Италия - Серия А Тур 18 Интер М2 : 0Ювентус
      08.03.2020 Италия - Серия А Тур 26 Ювентус2 : 0Интер М
      06.10.2019 Италия - Серия А Тур 7 Интер М1 : 2Ювентус
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Серии A: «Ювентус» — «Интер». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи13112032-103589,7
      2
      Лига чемпионов
      		Милан1392227-142974,4
      3
      Лига чемпионов
      		Аталанта1383219-102769,2
      4
      Лига чемпионов
      		Рома1281316-112569,4
      5
      Лига Европы
      		Лацио1273224-82466,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Интер М1280425-172466,7
      7 Удинезе1365221-132359,0
      8 Ювентус1264218-72261,1
      9 Салернитана1345418-191743,6
      10 Торино1252512-141747,2
      11 Сассуоло1343614-181538,5
      12 Эмполи1335510-171435,9
      13 Болонья1234514-181336,1
      14 Фиорентина1234513-171336,1
      15 Монца1231811-211027,8
      16 Лечче1316610-16923,1
      17 Специя1323811-24923,1
      18
      Зона вылета
      		Сампдория121386-21616,7
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе1306711-24615,4
      20
      Зона вылета
      		Верона1212911-24513,9

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