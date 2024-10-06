«МЮ», «Ливерпуль» и «Арсенал» проявляют интерес к форварду «Айнтрахта»
Дата публикации: 06-10-2024
«Caught Offside» информирует, что Омар Мармуш привлек внимание «Ливерпуля», «Арсенала» и «МЮ». Помимо них, интерес к голеадору «Айнтрахта» проявляют «Ноттингем Форест» и «Вест Хэм».
Ближайшей зимой по египтянину могут быть направлены предложения. «Айнтрахт» согласен расстаться с игроком, но хочет получить за него порядка € 30 млн.
Состав немецкой команды Мармуш пополнил летом прошлого года. «Орлам» нападающий достался бесплатно в ранге свободного агента.
В сезоне 2024/2025 Омар провел в Бундеслиге 6 игр, в которых отличился 8 раз и отдал 4 результативные передачи.
Трудовые отношения Мармуша с «Айнтрахтом» рассчитаны до июня 2027 года. Рыночный ценник на форварда равняется 22 млн евро («Transfermarkt»).