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«Реал» сделал официальное заявление в связи с травмой Карвахаля

Дата публикации: 06-10-2024

В «Реале» дали комментарии на тему повреждения Дани Карвахаля, полученного в игре с «Вильярреалом». В пресс-службе мадридцев сообщили, что по итогам медосмотра у защитника обнаружили разрывы крестообразной связки, подколенного сухожилия и коллатеральной связки.

«В скором времени Дани предстоит перенести операцию», - отметили в пресс-службе «сливочных».

Карвахаль является основным защитником «Реала». В нынешнем сезоне он появлялся на поле в составе «галактикос» в 11 матчах (1 гол, 1 результативная передача).

Трудовой договор с Карвахалем действует до лета 2026 года. Рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет 12 000 000 евро.

Примечательно, что в игре с «Вильярреалом» травмировался и Винисиус, у которого выявили повреждение шейного отдела позвоночника.

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