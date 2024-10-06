«Реал» сделал официальное заявление в связи с травмой Карвахаля

Дата публикации: 06-10-2024

В «Реале» дали комментарии на тему повреждения Дани Карвахаля, полученного в игре с «Вильярреалом». В пресс-службе мадридцев сообщили, что по итогам медосмотра у защитника обнаружили разрывы крестообразной связки, подколенного сухожилия и коллатеральной связки.



«В скором времени Дани предстоит перенести операцию», - отметили в пресс-службе «сливочных».



Карвахаль является основным защитником «Реала». В нынешнем сезоне он появлялся на поле в составе «галактикос» в 11 матчах (1 гол, 1 результативная передача).



Трудовой договор с Карвахалем действует до лета 2026 года. Рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет 12 000 000 евро.



Примечательно, что в игре с «Вильярреалом» травмировался и Винисиус, у которого выявили повреждение шейного отдела позвоночника.